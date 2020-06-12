Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу

Чехия согласна обсудить с Россией судьбу памятника маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге. Об этом РБК сообщили в чешском министерстве иностранных дел.

В ведомстве указали, что согласились на предложение обсудить противоречия. В то же время пока Прага ответа от России не получала. Пресс-служба МИД добавила, что в настоящий момент снятая с постамента статуя находится в хранилище, а в дальнейшем ее планируют перевезти и выставить в Музее XX века.

Отдельно дипломаты отметили, что чешская сторона ухаживает за военными захоронениями и памятниками россиянам. Однако, по их словам, нельзя сказать то же самое об отношении к чехословацким мемориалам в России.

11 июня в российском МИД сообщили, что Москва задумывается о возможности выкупить памятник маршалу Ивану Коневу у Чехии. Такой вариант действий назвали крайней мерой.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». В МИД Чехии указали на то, что считают преследования своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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