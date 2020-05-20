Чехия сообщила о невозможности выдать памятник Коневу России

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар сообщил о невозможности выдать памятник советскому маршалу Ивану Коневу, ранее демонтированный в Праге, России. Об этом он рассказал в письме своему российскому коллеге Сергею Шойгу, передает РИА Новости.

Метнар пояснил, что монумент не является имуществом чешского Министерства обороны и не находится на его территории. При этом военным захоронением его также назвать нельзя. Кроме того, ведомство не может вступать в права собственности городской части района Прага-6, власти которого приняли решение о сносе памятника. Поэтому решение о выдаче его России Минобороны принять также не может.

Чешский министр отметил, что решению проблемы с монументом Коневу могли бы помочь консультации между дипведомствами Чехии и России согласно Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между обеими странами от 1993 года.

3 апреля в Праге снесли памятник Коневу. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии указали, что считают преследования своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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