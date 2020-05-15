Чехия не признала памятник Коневу воинским захоронением

Чехия не признала памятник маршалу Ивану Коневу в Праге воинским захоронением, поскольку он никогда не числился в реестре. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны страны Ян Пейшек в интервью РИА Новости.

Минобороны Чехии ведет реестр воинских захоронений, в том числе российских, и заботится о них: их насчитывается до четырех тысяч. Однако памятник маршалу Коневу никогда не числился в качестве одного из них, отметил Пейшек.

3 апреля в Праге снесли памятник Коневу. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии указали, что считают преследования своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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