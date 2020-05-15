Чешский политик назвал варварством снос памятника Коневу

Cнос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге является «коварным и варварским поступком», заявил первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип в беседе с газетой «Красная звезда».

По его словам, партия обратилась к правительству с призывом вернуть памятник на прежнее место. Политик отметил, что президент Чехии Милош Земан также «категорически осуждает совершенный украдкой демонтаж статуи маршала Конева».

Войтех Филип объяснил снос памятника намерением «некоторых фашиствующих политиков Праги нарушить до настоящего времени хорошие взаимоотношения двух славянских народов».

3 апреля в Праге снесли памятник Коневу. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии указали, что считают преследования своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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