В Чехии пожалели об утечке скандала с «ядом» и российскими дипломатами

Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек выразил сожаление об утечке данных дела, которое закончилось высылкой российских дипломатов из-за ложного доноса о ввозе яда рицина для отравления местных политиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер президента назвал утечку секретных данных в СМИ важнейшей трудностью Чехии. «Если бы все дело проходило в закрытом режиме (...), мы не были бы в такой ситуации, в которой находимся сейчас», — отметил Овчачек. При этом решение выслать дипломатов он назвал единственно возможным решением данного скандала.

5 июня Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата — это сотрудники Российского центра науки и культуры Кончаков и Рыбаков. Решение выслать работников российского посольства связано со скандалом, произошедшим весной текущего года. Сообщалось, что один из сотрудников диппредставительства намеренно передал ложную информацию о якобы готовящемся отравлении чешским спецслужбам по личным мотивам.

МИД России после этого заявил, что высылка дипломатов получит не только адекватный ответ, но и будет принята во внимание при формировании линии поведения в отношениях. «За такие провокации надо будет отвечать», — подчеркнули в МИД.

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России. Появились данные о том, что в аэропорт Праги прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд рицин. Позднее чешское сетевое издание Seznam сообщило о россиянине Андрее Викторовиче К., который якобы привез отраву в столицу Чехии в апреле. Высказывались предположения, что таким образом ведется подготовка к покушению на политиков, инициировавших снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

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