МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов

Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков. Соответствующий комментарий появился на сайте ведомства.
Москва считает, что Прага поступила непорядочно и недостойно и такие действия наносят серьезный урон отношениям двух стран. Отмечается, что высылка дипломатов получит не только адекватный ответ, но и будет принята во внимание при формировании линии поведения в отношениях. «За такие провокации надо будет отвечать», — заключили в МИД.
Ранее в Россотрудничестве раскрыли личности высылаемых — это сотрудники Российского центра науки и культуры Кончаков и Рыбаков. Высылаемые из Чехии российские дипломаты должны покинуть Прагу в течение 48 часов, что сложно осуществить из-за ограничений в период эпидемии коронавируса.
5 июня Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Решение выслать работников российского посольства связано со скандалом, произошедшим весной текущего года. Сообщалось, что один из сотрудников дипломатического представительства передал информацию о якобы готовящемся отравлении сотрудникам чешских спецслужб.
22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России. Появились данные о том, что некоторое время назад в аэропорт Праги прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд рицин. Позднее чешское сетевое издание Seznam сообщило о россиянине Андрее Викторовиче К., который якобы привез отраву в столицу Чехии в апреле.