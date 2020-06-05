Раскрыты странные требования Чехии к высылаемым российским дипломатам

Высылаемые из Чехии российские дипломаты из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков должны покинуть Прагу в течение 48 часов. Требования чешской стороны раскрыл РИА Новости заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов.

«В Чехии придумали этот "рициновый скандал", эту низкопробную историю для дешевых детективов. Это решение ничем не оправданное», — выразил мнение российский дипломат. Он добавил, что для работников посольства данное решение стало неожиданностью.

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Брюханов также назвал фамилии высылаемых — это сотрудники Россотрудничества Кончаков и Рыбаков. Замглавы агентства выразил сожаление из-за потери первого из-за его высоких профессиональных качеств. Отмечается, что указанные дипломаты должны покинуть Прагу в течение 48 часов, однако как возможно выполнить это странное требование в условиях пандемии коронавируса при закрытых границах — непонятно.

Посольство России в Чехии на странице в Facebook в свою очередь назвало обвинения в адрес дипломатов «сфабрикованной провокацией». Этот шаг, по мнению представителей Москвы, говорит о нежелании Праги нормализовать деградировавшие отношения.

Ранее 5 июня сообщалось, что Чехия объявила двоих российских дипломатов персонами нон грата. Решение выслать работников российского посольства связано со скандалом, произошедшим весной текущего года. Сообщалось, что один из сотрудников дипломатического представительства передал информацию о якобы готовящемся отравлении сотрудникам чешских спецслужб.

В мае посольство России в Чехии призвало власти страны предоставить охрану одному из сотрудников дипломатической миссии после того, как ему стали поступать угрозы. Дипломата обвиняли в подготовке покушения на политиков в Праге.

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России. Появились данные о том, что некоторое время назад в аэропорт Праги прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд рицин. Позднее чешское сетевое издание Seznam сообщило о россиянине Андрее Викторовиче К., который якобы привез отраву в столицу Чехии в апреле.

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