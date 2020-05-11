В Москве отреагировали на обвинение россиянина в доставке яда в Чехию

В Москве посчитали беспочвенными обвинение россиянина в доставке яда в Чехию для отравления муниципальных политиков. Об этом заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, передает ТАСС в понедельник, 11 мая.

«Эта ситуация является продолжением недружественных акций в дополнение к демонтажу чешскими муниципальными властями памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. С сожалением констатируем дополнительное нагнетание в двусторонних российско-чешских отношениях», — отреагировала Митрофанова.

Она добавила, что «беспочвенные обвинения» чешских властей в отношении представителя Россотрудничества в Праге являются «в чистом виде провокацией». Митрофанова подчеркнула, что обвиненный в попытке отравления сотрудник «хорошо относится к этой стране и любит ее».

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России в Европу. В частности, появилась информация о том, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной уткой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала данные о попытке российских спецслужб отравить чешских политиков фейком и вбросом. Она подчеркнула, что опубликованная информация требует доскональной проверки источников и происхождения.

3 апреля по инициативе муниципальных властей в Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым. После скандала чешская сторона решила усилить защиту своих дипломатов, находящихся в России. Для этого власти отправят в Москву агентов службы безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!