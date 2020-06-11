Россия задумалась о покупке памятника маршалу Коневу у Чехии

Россия задумывается о возможности выкупить памятник маршалу Ивану Коневу у Чехии, однако такой вариант действий — крайняя мера. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Владимир Титов, передает РИА Новости.

Дипломат сказал, что из-за отказа муниципальных и центральных властей Чехии идти на уступки Москва рассматривает все варианты. Титов также подчеркнул, что памятники сохраняют смысл лишь в привязке к тем историческим местам, где они установлены.

3 апреля в Праге снесли памятник Коневу. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии указали, что считают преследования своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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