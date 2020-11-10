Макрон захотел за час убрать из интернета опасный контент

Президент Франции Эммануэль Макрон захотел бороться с пропагандой терроризма и убрать соответствующий опасный контент из интернета за один час. Об этом он заявил после онлайн-саммита ЕС по вопросам борьбы против терроризма, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что интернет и соцсети — это пространство свободы, однако и там необходима безопасность. «Оно не может становиться пристанищем для тех, кто попирает наши ценности и стремится обработать людей с помощью смертоносной пропаганды», — подчеркнул Макрон.

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В этой связи президент указал, что «совершенно необходимо, чтобы уже в самые ближайшие недели было одобрено принятие регламента об изъятии в течение одного часа контента террористической направленности». Он добавил, что Франция готова поддержать предложение Еврокомиссии по новому законопроекту, направленному на борьбу с разжигающим ненависть контентом.

Ранее Макрон заявил, что Европе следует задуматься о том, чтобы реформировать Шенгенскую зону. По его словам, Европа хочет оставить границы открытыми, но для этого необходимо обеспечить безопасность.

Ранее Макрон заявлял, что Евросоюз усилит контроль на шенгенских границах на фоне последних терактов. Он указывал, что пограничный контроль усилит и Франция.

Теракты в Европе начались после того, как 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Перед этим педагог показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова. После этого во Франции произошла серия вооруженных нападений. Кроме того, теракт был совершен в австрийской столице Вене.