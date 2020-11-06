Больше половины молодых мусульман Франции захотели жить по законам шариата

Больше половины молодых мусульман Франции до 25 лет ставят законы шариата выше государственных. Об этом сообщает Valeurs.

Отмечается, что 57 процентов молодых мусульман предпочли бы жить по религиозным законам. Эта цифра выросла на 10 процентов по сравнению с 2016 годом. Среди католиков подобным образом приоритеты расставили всего лишь 15 процентов.

Разделились у мусульман и католиков взгляды на возможность показывать карикатуры на религиозных деятелей в школах. Среди мусульман это допустила только треть, у христиан же 80 процентов. Кроме того, 81 процент приверженцев ислама выступают за введение отдельных «женских часов» в бассейнах, среди католиков и атеистов этого хотят около 20 процентов. Кроме того, 82 процента мусульман хотят изучения арабского языка в школах, что поддерживают 18 процентов католиков.

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По мнению экспертов института общественного мнения Ifop, проведенное исследование показало, что значительная часть мусульманской молодежи разделяет общие ценности с исламистами. Всего во Франции сейчас насчитывается 5,7 миллиона приверженцев ислама (около 9 процентов от всего населения).

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По его словам, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама».

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