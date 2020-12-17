Премьера Испании отправили на карантин из-за встречи с Макроном

Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился на карантин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, у которого диагностирован коронавирус. Об этом сообщает El Pais.

В понедельник, 14 декабря, оба лидера посетили мероприятие в Париже, посвященное 60-й годовщине подписания конвенции ОЭСР. Испанский премьер отменил все мероприятия, запланированные на ближайшие дни, и пробудет на самоизоляции до 24 декабря. Ожидается, что Санчес в ближайшее время сдаст тест на коронавирус, и, в зависимости от результатов, примет решение о дальнейших планах.

Ранее 17 декабря стало известно о том, что Макрон заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию как минимум на неделю и будет работать дистанционно. Вместе с ним на карантин отправилась и его супруга Брижит Макрон.

По последним данным, 1 773 290 человек заразились коронавирусом в Испании с начала пандемии. Свыше 48 500 человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться