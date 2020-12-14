Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса среди лидеров государств

В мире зафиксировали первый случай смерти от коронавируса среди лидеров государств. Первой жертвой COVID-19 стал премьер-министр африканского государства Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини (Ambrose Dlamini), пишет Daily Mail в понедельник, 14 декабря.

Коронавирус у 52-летнего политика выявили еще в середине ноября, однако тогда заявлялось, что никаких симптомов заболевания у него не наблюдается и он чувствует себя хорошо. В начале декабря состояние Дламини резко ухудшилось, и его были вынуждены доставить в больницу в соседней ЮАР. Там премьер провел около двух недель, после чего скончался.

Король Эсватини Мсвати III выразил свои соболезнования по поводу кончины политика.

Дламини родился в 1968 году в деревне Мбекельвени в центральной части Эсватини, носившей в то время название Свазиленд. Долгое время работал в банковских структурах, пост главы правительства страны занимал с октября 2018 года.

Ранее коронавирус выявляли у президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Бразилии Жаира Болсонару. Кроме того, COVID-19 переболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава российского кабмина Михаил Мишустин.