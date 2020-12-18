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Зараженный коронавирусом Макрон рассказал о своем состоянии на видео

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@EmmanuelMacron / Twitter

Зараженный коронавирусом французский президент Эммануэль Макрон рассказал о своем состоянии на видео. Его он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Кадры сделаны в загородной резиденции в Версале, где он находится на самоизоляции. Президент Франции рассказал, что с ним все в порядке: его беспокоит только температура, головные боли и сухой кашель. Макрон подчеркнул, что в случае заражения COVID-19 изоляция — это естественная и необходимая мера.

Политик пообещал и дальше рассказывать о своем состоянии и поблагодарил всех, кто пожелал ему выздоровления. Он заверил, что ему оказывают медицинскую помощь и серьезной опасности для здоровья нет. Помимо этого, Макрон рассказал о своих планах на ближайшие недели: заниматься работой удаленно.

О том, что Макрон заразился коронавирусом, стало известно 17 декабря. Он уйдет на самоизоляцию как минимум на неделю. В это время политик будет работать дистанционно. После этого премьер-министр Испании Педро Санчес отправился на карантин. Его примеру последовали и другие лидеры государств и европейские деятели. Результат теста на инфекцию канцлера Германии Ангелы Меркель оказался отрицательным.

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