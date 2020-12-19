Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Макрона

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона оценивается как стабильное. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Жан-Кристоф Перрошон, его заявление появилось на сайте Елисейского дворца.

«У него все еще присутствуют те же симптомы заболевания COVID-19 (усталость, кашель, ломота в теле), которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции», — проинформировал доктор.

Также стало известно, что Макрон регулярно проходит обследование.

Накануне, 18 декабря, президент Франции опубликовал видеообращение, в котором рассказал о самочувствии. Политик отметил, что с ним все в порядке: его беспокоит только температура, головные боли и сухой кашель.

О заражении Макрона коронавирусом стало известно 17 декабря. Он ушел на самоизоляцию как минимум на неделю и в это время будет работать дистанционно.