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Кремль прояснил вопрос о планах разговора Путина с Зеленским

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Разговора президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским пока в планах нет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в марте Зеленский дважды говорил о желании встретиться с Путиным. Он пояснил, что найдет возможность для этого, если «нормандский саммит» по урегулированию конфликта в Донбассе не состоится.

В январе в Берлине состоялась встреча «нормандского формата» на уровне советников. Итоги переговоров в России охарактеризовали фразой «похвастаться нечем». Украинская сторона в начале марта объявила, что готовится представить новый план урегулирования конфликта в Донбассе, однако позже представитель Киева Леонид Кравчук уточнил, что о плане речи не идет, есть лишь ряд предложений.

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