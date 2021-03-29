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Украина отвергла переговоры Путина, Макрона и Меркель без Зеленского

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Фото: Charles Platiau / Reuters

Министерство иностранных дел Украины отвергло возможные переговоры президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель без участия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что без Киева любое обсуждение ситуации в Донбассе невозможно. Такую позицию озвучил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе "нормандии" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — заявил он.

Ранее 29 марта стало известно, что переговоры Путина, Макрона и Меркель готовятся, но не как мероприятие формата «нормандской четверки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Донбасс станет одной из тем видеоконференции. Точной даты и времени проведения видеоконференции пока нет.

26 марта Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в Донбассе в последние недели.

Ранее спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Киев не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.

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