Макрона и Меркель похвалили за понимание «красных линий» Украины

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен похвалил немецкого канцлера Ангелу Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона за понимание «красных линий» Украины. Об этом пишет «Интерфакс».

Дипломат отметил, что лидеры стран показали это во время саммита в «нормандском формате» 9 декабря. «Важно, что в Париже они засвидетельствовали понимание тех "красных линий", которые существуют даже не столько для президента [Украины Владимира] Зеленского, как для Украины в целом», — сказал де Понсен.

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По мнению дипломата, позитивным также является то, что все стороны переговоров взяли на себя определенные обязательства. Посол также подчеркнул, что участники достигли прогресса по безопасности на востоке Украины, и разведение сил нацелено на то, чтобы «положить конец человеческим жертвам».

Де Понсен отметил, что был перезапущен политический процесс, детали которого еще нужно прояснить. По его словам, это и станет темой следующих переговоров. «Когда есть воля, есть и результаты», — подчеркнул дипломат.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. «Нормандский формат» предполагает участие Германии, России, Франции и Украины в урегулировании ситуации в Донбассе.

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