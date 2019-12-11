Кремль отреагировал на заявления о победе Путина на «нормандском саммите»

Неуместно говорить о победителях и проигравших на саммите в «нормандском формате» в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 11 декабря.

Так он отреагировал на заявления о том, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем на саммите.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на саммите были сделаны важные шаги, но для урегулирования ситуации в Донбассе нужно сделать больше.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский посчитал «ничьей» переговоры с российским лидером. Также он отметил, что во время беседы почувствовал некоторые уступки со стороны Путина.

Первый за три года саммит состоялся в Париже 9 декабря. По итогам переговоров было принято итоговое коммюнике, в котором в числе прочих пунктов утверждается приверженность сторон Минским соглашениям 2015 года. Отдельно состоялась встреча президентов России и Украины.

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