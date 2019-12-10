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Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

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Ангела Меркель
Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель оценила переговорный процесс «нормандской четверки» в Париже одной фразой, которую она сказала президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников

По словам журналиста, когда лидеры стран-участниц «нормандского формата» шли на совместную пресс-конференцию Меркель «без особой радости» сказала Путину: «Сегодня ты победитель…»

При этом президент Украины Владимир Зеленский посчитал «ничьей» переговоры с российским лидером. «Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья"», — говорил он, добавив, что «почувствовал некоторые уступки» со стороны Путина.

В то же время, как пишет Колесников со ссылкой на своих собеседников, Путин и Зеленский говорили друг с другом «как люди из разных миров. «Еще можно сказать, что в огороде была бузина, а в Киеве дядька», — написал он, отметив, что лидеры не слышали аргументов друг друга. Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон вели себя именно как гаранты Минских соглашений, настаивали на них вместе и довольно категорично, утверждает он.

В общей сложности переговоры лидеров «нормандской четверки» шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу Путина с Зеленским. По итогу саммита лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

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