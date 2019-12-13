Стало известно о беседе на «повышенных тонах» во время «нормандского саммита»

Беседа между участниками «нормандского саммита» периодически велась на «повышенных тонах». Об этом стало известно со слов заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко во время выступления на площадке клуба «Валдай», которое опубликовано на YouTube.

«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах», — сказал Руденко. По его словам, во время встречи выдвигались предложения изменить проект итогового коммюнике, который был согласован в сентябре, однако российский президент Владимир Путин воспрепятствовал принятию этого решения.

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