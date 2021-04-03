В Киеве пригрозили «пролить кровь» в случае войны с Россией. Об этом рассказал пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью украинским СМИ, передает РИА Новости.

Арестович заявил, что, если Москва попробует напасть, то Киев «прольет столько крови, что им не понравится». По его словам, все планы России по войне с Украиной упираются именно в это. Он также отметил, что в Киеве будут «работать по полной, всеми средствами, которые есть у Вооруженных сил Украины (ВСУ)». При этом пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе добавил, что это четкая позиция президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Арестович признал, что Киев совместно с НАТО готовится к войне за Крым. Согласно его словам, в рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться ситуация вооруженного противостояния, войны с Россией. Он отметил, что их основным фокусом станут Балканы, Крым и все, что севернее него.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.