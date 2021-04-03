Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук назвал Белоруссию «холуем» России. Об этом он заявил в эфире программы «Свободы слова Савика Шустера», доступной на YouTube.

Первый президент Украины рассказал, что у Москвы нет друзей: есть или враги, или холуи. По его словам, сегодня врагом России является Украина, а Белоруссия — холуем. В качестве обоснования своей мысли Кравчук привел тот факт, что в день телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом также состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кравчук подчеркнул, что Москва якобы не считает Украину независимой державой и намерена уничтожить ее.

Ранее председатель украинской делегации в ТКГ предупредил, что Россия может выдвинуть Киеву территориальные претензии. По мнению Кравчука, Москва не откажется от своей основной позиции — «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.