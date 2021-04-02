В Белом доме обвинили Россию в «дезинформации» о ситуации на границе с Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила Россию в «дезинформации» о ситуации на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной», — заявила она.

Псаки также подчеркнула, что в Вашингтоне озабочены данной ситуацией и продолжат внимательно следить за ее развитием.

Ранее в Киеве признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым. По словам пресс-секретаря делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексея Арестовича, в рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться ситуация вооруженного противостояния, войны с Россией. Арестович отметил, что их основным фокусом станут Балканы, Крым и все, что севернее него.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.