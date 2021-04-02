Байден пообещал Зеленскому поддержать Украину

Президент США Джо Байден в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Байден также подчеркнул приверженность своей администрации активизации стратегического партнерства стран в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной «на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины».

«Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе», — уточняется на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский впервые проведут телефонный разговор с тех пор, как новый президент США вступил в должность. За минувшую неделю было проведено как минимум три телефонных разговора между высокопоставленными чиновниками двух стран.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.