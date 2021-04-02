Байден впервые поговорит с Зеленским из-за Донбасса

Президент США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор в пятницу, 2 апреля, впервые с тех пор, как демократ вступил в должность главы государства. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что разговор состоится на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной, что, по словам двух человек, осведомленных о запланированном звонке, встревожило американских и украинских официальных лиц.

За минувшую неделю было проведено как минимум три телефонных разговора между высокопоставленными официальными лицами США и Украины, сообщает Politico. По словам источника издания, представители украинской стороны настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель.

Ранее 2 апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. Так, по словам украинских военных, Москва в последние дни активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также сосредоточила на границе регулярные армейские части.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на линии разграничения в Донбассе пугающей и напомнил об опасности силового сценария из-за украинских провокаций. «Действительность на линии соприкосновения в Донбассе пугающая, провокации украинских военных не одиночные, а множественные», — сказал он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.