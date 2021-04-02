Украина пообещала судиться с Россией из-за кражи радиочастот

Министерство иностранных дел Украины пообещало начать с Россией судебные тяжбы из-за предполагаемой «кражи» радиочастот российскими государственными ведомствами, сообщает РИА Новости.

Как уверяют дипломаты, телекоммуникационная система республики оказалась практически полностью «украдена» Москвой, так как Роскомнадзор, несмотря на протесты, продолжает выдавать компаниям и ведомствам принадлежащие украинской стороне радиочастоты.

«Есть факт незаконного использования радиочастотного ресурса. В соответствии с регламентом и статутом, подобные споры должны решаться по дипломатическим каналам, и когда этот инструмент исчерпывается, тогда появляется перспектива арбитража», — заявили в министерстве.

Отмечается, что Киев примет решение по вопросу обращения в международные инстанции в течение недели. Дипломаты утверждают, что в этом деле существует «большая перспектива» для введения санкций. Российская сторона пока выдвинутые обвинения не комментировала.

Ранее Украина попросила граничащие со своей территорией страны НАТО повысить уровень боеготовности своих войск из-за обострения ситуации в Донбассе. Она предложила альянсу увеличить число военных учений в регионе для противостояния России.