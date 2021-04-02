Украина призвала страны НАТО повысить боеготовность из-за Донбасса

Замруководителя Офиса президента Украины Роман Машовец во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой призвал граничащие с республикой страны НАТО повысить уровень боеготовности своих войск из-за обострения ситуации в Донбассе. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

По его словам, лучшим способом противостоять «российской агрессии» в регионе является организация совместных военных учений, которые включали бы в себя сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. «Действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано общими усилиями», — пояснил Машовец.

Он добавил, что режим перемирия, объявленный в Донбассе в июле 2020 года, фактически не соблюдается, а Украина «еженедельно теряет своих лучших защитников».

В свою очередь, канадский посол призвала Киев организовать гражданский контроль над своими Вооруженными силами, так как это является одним из необходимых условий для вступления страны в Североатлантический альянс.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что республика рассчитывает на вступление в НАТО не позднее чем через пять-десять лет. Аналогичные сроки он считает приемлемыми для интеграции с Европейским союзом.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.