Главком ВСУ оценил готовность армии к вступлению в НАТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак оценил степень готовности армии к вступлению в НАТО, передает РИА Новости.
«По десятибалльной шкале я бы поставил 8,5 — 9 баллов. И это я скромно занижаю», — заявил Хомчак.
Он выразил уверенность, что Украина будет полноценным членом НАТО.
«Война показывает, что перемены нужны», — добавил главком.
Ранее Хомчак заявил, что угроза войны с Россией существует, однако в ближайшее время конфликта не произойдет. При этом он допустил, что Киев может начать наступление на востоке страны.