Главком украинской армии допустил наступление в Донбассе

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак допустил, что Киев может начать наступление на востоке страны. Об этом он рассказал в интервью с изданием «Гордон».

«Украинская армия должна быть готова, ее основная задача — защитить территориальную целостность и независимость нашего государства», — сказал он. По словам главкома, чтобы выполнить эту задачу, Киев должен быть готов и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия.

При этом он отметил, что украинские военные просчитывают любые варианты. Говоря о возможности наступления, Хомчак заявил, что сегодня его подчиненные «готовы в первую очередь морально». При этом он подчеркнул, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».

Ранее Хомчак заявил, что угроза войны с Россией существует, однако в ближайшее время этого не произойдет. По его словам, Генштаб Украины не фиксирует какие-либо действия России по подготовке к открытой конфронтации. Хомчак заметил, что накаливание обстановки в Донбассе происходит периодически. Так, с момента объявления перемирия 27 июля 2020 года на востоке Украины фиксировали до 50 обстрелов в месяц, по информации на август-сентябрь прошлого года.