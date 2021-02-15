ДНР обвинила главкома украинской армии в подрыве комбата Длинного

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили главкома украинской армии Руслана Хомчака в том, что он стоит за подрывом комбата Народной милиции ДНР Сергея Попова с позывным Длинный. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Взрыв автомобиля Попова в Горловке организовали участники сводного отряда отдельного центра спецназначения «Запад», заявили в Управлении Народной милиции.

14 февраля Хомчак по поручению президента Владимира Зеленского прибыл в зону конфликта, чтобы расследовать гибель трех украинских военных, подорвавшихся на подконтрольной Киеву территории.

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«Хомчак, опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели, поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения "Запад" организовать резонансный диверсионный акт с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции», — утверждают в Управлении Народной милиции.

В ДНР подчеркнули, что, «применяя террористические методы войны, так называемые украинские спецназовцы осознанно подвергают угрозе жизни и здоровье мирных граждан».

Утром 15 февраля под автомобилем Попова сработало самодельное взрывное устройство. Командир батальона вез в школу дочку. Он получил осколочные ранения, девочка — контузию и шок. Обоих пострадавших доставили в больницу.