В ДНР совершили покушение на командира Народной милиции

В Горловке совершено покушение на командира первого батальона Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Около 8:00 в понедельник, 15 февраля, под его машиной сработало самодельное взрывное устройство. «Можно сказать, что это теракт», — заявили в управлении Народной милиции.

Командир батальона получил осколочные ранения и был отправлен в больницу.

Пострадавшим оказался Сергей Попов с позывным «Длинный». Он вез в школу дочь, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Ребенок также доставлен в больницу.

Попов находится на операционном столе, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сообщается в Telegram-канале «Репортер Руденко». По предварительным данным, у пострадавшего множественные осколочные ранения нижних конечностей и осколочный перелом бедра. У девочки контузия и шок.