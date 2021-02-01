Страдающий от дедовщины украинский солдат перешел на сторону ДНР

Рядовой Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешел на сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из-за дедовщины и поборов в его подразделении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

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По его словам, солдат вышел на связь с представителями республики еще до своего побега. Он рассказал ополченцам, что страдал от разнузданности сержантов, которые отбирали у него довольствие под угрозой расправы. «28 января проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию рядового Анатолия Тараненко», — пояснил Басурин.

Военнослужащий отметил, что вместе с ним побег из подразделения совершили еще двое солдат. В настоящее время они могут укрываться на территории поселка Тарамчук в Донецкой области. В свою очередь, Басурин заявил, что власти ДНР готовы оказать им безопасный переход на сторону ополчения.

Ранее представители Луганской народной республики (ЛНР) передали ВСУ дезертира, покинувшего свой пост под наркотиками и оказавшегося у позиций ополчения в районе населенного пункта Славяносербск. Возвращение солдата проходило под контролем представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдателей ОБСЕ.