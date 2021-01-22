Блогерша из Киева объяснила выбор России вместо Украины и ответила офицеру ВСУ

Блогерша Таисия Онацкая (di.rubens) объяснила, почему выбрала Россию вместо Украины в ролике из соцсети TikTok. Видео привело к конфликту с офицером ВСУ. Свой комментарий и ответ военному она опубликовала в Instagram.

«В видео я должна была выбрать одну из предлагаемых стран. Логика была следующая: из двух стран выбрать наиболее интересную для путешествий», — отметила она.

Онацкая подчеркнула, что когда блогер спросил ее — Украина или Россия, то она рассмеялась из-за того, что выбор касался именно туристических поездок. «Я уже нахожусь в Украине и была в каждом ее уголочке, поэтому выбрала Россию», — заметила блогерша.

По ее словам, вскоре они с автором ролика в TikTok получили негативные отзывы на публикацию и решили удалить ее, хотя там не было формулировки о том, какая у Онацкой любимая страна. Украинка пояснила, что так поступили из-за нежелания политизировать развлекательный контент.

Она добавила, что позже офицер ВСУ опубликовал сфальсифицированный ролик, в котором она якобы выбирает Россию в качестве своей любимой страны. Из-за этого, по словам Онацкой, ей стали поступать угрозы. «Мнит себя защитником родины, видимо, внешних врагов у Украины не осталось. В Генштабе работы немного, поэтому офицер украинской армии решил занять себя TikTok», — ответила она офицеру на его действия.

Ранее сообщалось, что офицер Вооруженных сил Украины и блогерша из Киева поспорили из-за видео в TikTok. Онацкая, стоя на Майдане, отвечала на вопросы, выбирая одну из двух предложенных стран. Военнослужащий возмутился выбором Онацкой в пользу России, назвал его постыдным и указал на отсутствие у девушки патриотического воспитания.