Российской блогерше запретили въезд на Украину из-за Крыма

Российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» обратили внимание на россиянку во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции. Выяснилось, что она нарушила порядок пересечения границы с «оккупированной территорией» Автономной Республики Крым. Гражданку России не пустили в страну и запретили ей въезд сроком на три года.

«Нарушителем оказалась российская блогерша (...) 1994 года рождения», — указали в службе, не уточнив ее личность. В настоящее время россиянка ожидает обратного рейса.

Ранее украинский телеканал «НАШ» наказали за трансляцию части пресс-конференции президента России Владимира Путина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания страны объявил каналу предупреждение из-за распространения необъективной информации. По версии регулятора, все темы освещались с позиций президента и правительства России, а обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.