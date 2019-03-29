Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии. Об этом она рассказала в эфире YouTube-программы «А поговорить?».

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«Я там (на Украине — ред.) ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я, в принципе, развлекаю людей всего мира», — сказала она.

На уточняющий вопрос, отказалась ли она от паспорта Украины, Бадоева ответила утвердительно.

15 февраля вокруг «Орла и Решки» разгорелся скандал. После выхода шоу «Вечерний Ургант», где Жанна Бадоева представляла новую программу о путешествиях «Жизнь других», Ургант представил гостью шоу как автора «Орла и Решки». После этого продюсер самой популярной трэвел-программы Нателла Крапивина записала видеоообращение и заявила, что Бадоева была только приглашенной ведущей. Впоследствии Ургант заявил, что хочет, «чтобы никто не ссорился», и анонсировал новую рубрику Mi scusi (с итальянского — «извините»).

5 февраля нынешней ведущей «Орла и Решки» Анастасии Ивлеевой на три года запретили въезд на территорию Украины. Причиной стало ее посещение Крыма в 2017 году.

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