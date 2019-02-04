Ведущая «Орла и Решки» получит свое шоу на Первом канале

Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Жанна Бадоева станет лицом нового тревел-проекта «Жизнь других» на Первом канале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе канала.

Сообщается, что концепция шоу состоит в погружении зрителей в ежедневную жизнь обычных людей. Ведущая будет уточнять у местных жителей цены и зарплаты в их городах, расспрашивать об особенностях их быта, привычках и традициях.

«Что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду в месяц, как живется их пенсионерам», — описала Бадоева новый проект.

Сообщается, что, в отличие от других проектов, в новом шоу не будут касаться популярных достопримечательностей других стран.

Бадоева прославилась как первая ведущая тревел-шоу «Орел и решка». Она была лицом проекта на протяжении трех первых сезонов. Позднее она вела еще несколько передач на телеканале «Пятница».

Ранее ведущая программы «Орел и решка» Анастасия Ивлеева сообщила о закрытии проекта в Instagram. Позднее эта информация была опровергнута.

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