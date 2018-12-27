Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась

Телепередача «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается, сообщила в Instagram ее ведущая Анастасия Ивлеева. Она записала видеообращение с партнером Евсеем Ковалевым, поблагодарила зрителей и расплакалась.

«Закончилось путешествие, длиной в два года! СПА-СИ-БО!!! СПАСИБО!!!! Я вас очень, очень люблю!! Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки!» — написала Ивлеева под роликом.

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«Орел и Решка» — популярный украинский телепроект о путешествиях. Он начал транслироваться в 2011 году. Впоследствии права на показ приобрели несколько зарубежных каналов, в том числе российская «Пятница!».

По концепции программы, каждые выходные двое ведущих отправляются в ту или иную зарубежную страну, но один из них должен прожить два дня на 100 долларов, а другому дается «золотая карта», позволяющая тратить неограниченное количество денег. Кому как повезет — решает монетка, которую ведущие подбрасывают перед каждым путешествием.

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