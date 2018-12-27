Закрытие передачи «Орел и решка» опровергли

Телеканал «Пятница» опроверг закрытие проекта «Орел и решка». Программа продолжит свое существование, сообщила «Ленте.ру» директор по маркетингу канала Наталья Абрамочкина.
По словам представителя телеканала, в заявлении о закрытии, сделанном ведущей передачи Анастасией Ивлеевой, речь шла о проекте «Орел и Решка. Перезагрузка».
«Это закончился сезон "Перезагрузки", а не программа как таковая», — уточнила представитель «Пятницы». По ее словам, канал готовит к следующему году новые сезоны.
Ранее ведущая шоу Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что проект закрывается. Она назвала опыт работы в «Орле и решке» путешествием «длиной в два года». В своем видеообращении Ивлеева призналась в любви всем фанатам телепередачи.
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