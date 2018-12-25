Участница реалити-шоу пожаловалась на зверские условия на проекте

Финалистка британской версии реалити-шоу «Кандидат» (The Apprentice) Камилла Эйнсворт (Camilla Ainsworth) рассказала о жестких условиях содержания на проекте. Участники передачи даже не могут пользоваться туалетом без надзирателя, рассказала девушка The Sun.

По словам Эйнсворт, во время проекта им запрещено было пользоваться телефонами (участникам давали пять минут в неделю на связь с родными), смотреть телевизор и слушать музыку, потому что она могла их мотивировать. По такому же принципу поступали с книгами: в частности, были запрещены книги по психологии. Чтобы проконтролировать, что читают участники, организаторы шоу требовали присылать фото передней и задней обложек.

Камилла вспоминает, что работники реалити круглосуточно их контролировали. К жителям периметра был приставлен специальный персонал, который следил за тем, чтобы они не обсуждали задания по вечерам.

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«Иногда они спали возле вашей комнаты, чтобы убедиться, что мы не говорили о задании, они называли это "разговором о задаче", — говорит финалистка «Кандидата». — Вы не могли пойти в туалет самостоятельно, вас должен был сопровождать кто-то из организаторов съемок, чтобы не было никаких разговоров о задачах».

По ее словам, участникам шоу не давали выспаться. Их будили на рассвете, чаще всего в четыре часа ночи, а иногда и раньше. Девушка утверждает, что им не делали скидок на усталость. Шоу снималось всю неделю, а его участникам не сообщали, когда их ждет перерыв.

Несмотря на тяжелые условия, 22-летняя Камилла заявила, что ей нравилась «каждая минута», проведенная на шоу.

Британский «Кандидат» идет на канале BBC и является калькой одноименного американского шоу на NBC. В оригинальной передаче участники «Кандидата» боролись за право стать помощником Дональда Трампа. В британской версии участники сражаются за право работать у миллиардера Алана Шугара.

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