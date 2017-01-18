Бывшая участница шоу «Кандидат» подала на Трампа иск о домогательствах

Бывшая участница реалити-шоу «Кандидат», которое вел избранный президент США Дональд Трамп, подала на него в нью-йоркский суд иск о домогательствах. Об этом пишет газета USA Today.

Саммер Зервос заявила о своих претензиях еще 14 октября прошлого года, в числе нескольких других женщин. Она обвинила Трампа, что он пытался целовать и хватать ее в гостиничном номере в Беверли-Хиллз.

Когда Трамп отверг обвинения, адвокат Зервос, Глория Оллред, потребовала опровержения. Поскольку его не последовало, юрист заявила, что «время вышло». «Если он просто откажется от своих заявлений и признает, что вел себя так с госпожой Зервос, то дело будет прекращено», — сказала Оллред.

На вопрос, почему иск против избранного президента подан именно сейчас, Оллред ответила, что требуется много мужества, чтобы предъявить претензии самому могущественному человеку на планете.

В свою очередь пресс-секретарь Трампа Хоуп Хикс отвергла обвинения и назвала эту историю «абсурдной».

В октябре несколько женщин заявили о домогательствах со стороны Трампа. В частности, в назойливых ухаживаниях обвинила его актриса Сальма Хайек и учительница йоги Карена Вирджиния.

Сам республиканец утверждает, что ни с кем из этих женщин не знаком, а заявления — либо заказ его соперницы по предвыборной гонке демократа Хиллари Клинтон, либо попытка получить «минуту славы».

8 октября достоянием общественности стала запись разговора Трампа с радиоведущим Билли Бушем. Бизнесмен хвастался, что целует женщин и хватает за интимные места без разрешения, потому что он звезда, и ему можно это делать.