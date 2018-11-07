Зрителей разозлил обман организаторов известного реалити-шоу

Участница реалити-шоу «Большой брат» Зои Джонс (Zoe Jones) призналась, что, находясь на проекте, ежедневно созванивалась со своим сыном. Зрители проекта пришли в возмущение, поскольку организаторы шоу анонсировали полную изоляцию участников от внешнего мира, пишет The Sun.

Джонс рассказала, что продюсеры сделали для нее исключение из правил, в разговоре с телеведущей Эммой Уиллис. Ведущая спросила, как та перенесла 50-дневную разлуку с сыном. На это Джонс заявила, что все время ему звонила. Остальным участникам контакт с внешним миром якобы был запрещен.

Поклонники шоу были возмущены. «Что за хрень?» — писали они в соцсетях. Некоторые из них отметили лицемерие организаторов шоу, вспомнив, какую драму на протяжении всего проекта они делали из того, что Джонс и другая участница, Сиан Хэмшоу (Sian Hamshaw), не могут видеться со своими детьми.

Джонс дошла до финала, однако победительницей не стала. Победу в финале последнего сезона «Большого брата» одержал 19-летний видеоблогер Камерон Коул (Cameron Cole).

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