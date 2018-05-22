Краснодарцы устыдились массово рванувших за деньгами «Орла и решки» земляков

Туподар — Краснодар / ВКонтакте

Жители Краснодара спровоцировали пробку у Городского сада, где ведущий тревел-шоу «Орел и решка» спрятал бутылку со 100 долларами. Видео с места массовой поисковой операции появились в группах во «ВКонтакте», посвященных жизни Краснодара.

На кадрах видна пробка из машин, скопившихся у парка, где ведущий оставил деньги, а в самом саду — столпотворение, что нехарактерно для позднего вечера буднего дня. Администратор сообщества «Типичный Краснодар» пояснил, что все эти люди отправились на поиски бутылки.

Материалы по теме Дурят нашего брата Что скрывают от зрителей создатели главного телевизионного шоу о путешествиях

В комментариях к видео оставшиеся дома жители города называли ринувшихся за деньгами «животными» и рассказывали, что им стыдно за земляков. Некоторые сочли, что «Краснодар показал себя "быдло-деревней"». Пользователи обращали внимание на то, что люди устремились за деньгами, несмотря на потоп в кубанской столице — вечером 21 мая в Краснодаре прошел ливень, в результате которого оказались затоплены некоторые улицы и частные дома.

Телепрограмма «Орел и решка» выходит на канале «Пятница». Двое ведущих путешествуют по городам и странам: одному из них достается 100 долларов на два дня, другому — неограниченный бюджет. В финале программы ведущий, путешествующий «по-богатому», прячет в городе 100 долларов и объясняет зрителям, как найти клад.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!