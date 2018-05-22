Краснодарцы устыдились массово рванувших за деньгами «Орла и решки» земляков

Жители Краснодара спровоцировали пробку у Городского сада, где ведущий тревел-шоу «Орел и решка» спрятал бутылку со 100 долларами. Видео с места массовой поисковой операции появились в группах во «ВКонтакте», посвященных жизни Краснодара.
На кадрах видна пробка из машин, скопившихся у парка, где ведущий оставил деньги, а в самом саду — столпотворение, что нехарактерно для позднего вечера буднего дня. Администратор сообщества «Типичный Краснодар» пояснил, что все эти люди отправились на поиски бутылки.
В комментариях к видео оставшиеся дома жители города называли ринувшихся за деньгами «животными» и рассказывали, что им стыдно за земляков. Некоторые сочли, что «Краснодар показал себя "быдло-деревней"». Пользователи обращали внимание на то, что люди устремились за деньгами, несмотря на потоп в кубанской столице — вечером 21 мая в Краснодаре прошел ливень, в результате которого оказались затоплены некоторые улицы и частные дома.
Телепрограмма «Орел и решка» выходит на канале «Пятница». Двое ведущих путешествуют по городам и странам: одному из них достается 100 долларов на два дня, другому — неограниченный бюджет. В финале программы ведущий, путешествующий «по-богатому», прячет в городе 100 долларов и объясняет зрителям, как найти клад.