Cтали известны имена новых ведущих «Орла и решки»

Гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия огласил в Instagram имена новых ведущих «Орла и решки». Ими стали актриса Мария Гамаюн и Ольга Антипова, не имеющая опыта работы на телевидении.

Гамаюн будет вести так называемый морской сезон «Орла и решки», а Антипова — «Орел и Решка. Россия».

A post shared by Мария Гария (@ga_ria) on Oct 3, 2017 at 5:13am PDT

Мария Гамаюн училась во ВГИКе и играла в сериалах «Кухня» и «Чернобыль». Она активный Instagram-блогер, у нее более 400 тысяч подписчиков в соцсети.

«А вот у второй девушки нет никакого опыта ведущей. Она родилась в Абакане, работала преподавателем игры на гитаре», — отметил Картозия.

A post shared by Olga Antipova (@olulunya) on Jan 19, 2018 at 6:17am PST

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По словам руководителя канала, с уходом Леси Никитюк из «Орла и решки» исчезла «святая непосредственность реакций», поэтому, просматривая тысячи роликов, он искал девушку, которая обладает «внутренней свободой и подкупающей простотой».

Также Картозия назвал ведущую нового проекта «Мир забесплатно». Ей стала петербурженка Василиса Миклушина, не прошедшая кастинг в «Орел и решку».

Тревел-шоу «Орел и решка» выходит на телеканале «Пятница» с 2014 года. Передача была придумана на Украине, авторы идеи — Евгений и Елена Синельниковы. Впоследствии канал приобрел права на показ шоу. В 2014 и 2016 годах авторы программы получили статуэтки «ТЭФИ».

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