Обвинившая во лжи Бадоеву продюсер «Орла и Решки» объяснилась

Продюсер трэвел-программы «Орел и Решка» Нателла Крапивина объяснила причину записи видеообращения к бывшей ведущей проекта Жанне Бадоевой. Об этом она рассказала RT.

По словам Крапивиной, в ней около восьми лет зрел протест против того, что Бадоева приписывала себе авторство проекта. Она напомнила, что на самом деле авторами идеи выступили одногруппники ведущей — Евгений и Елена Синельниковы.

«Жанна не принимала участия в создании шоу и даже в идейной составляющей этого шоу. То есть Жанна не придумывала ничего, связанного с проектом "Орел и решка"», — объяснила продюсер.

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Цель записи видеообращения заключалась в том, чтобы объяснить поклонникам программы, «кто есть кто, чтобы они знали настоящих авторов сценария, создателей и авторов идеи», заключила Крапивина.

Скандал вокруг «Орла и Решки» разгорелся после выхода 15 февраля шоу «Вечерний Ургант», где гостья шоу Жанна Бадоева представляла новую программу о путешествиях «Жизнь других». Ургант представил Бадоеву как автора «Орла и Решки». После этого Крапивина записала видеоообращение и заявила, что Бадоева была только приглашенной ведущей.

19 февраля Ургант заявил, что чувствует свою вину, поскольку спровоцировал такой ответ своим вопросом. «Мы хотим извиниться, мы хотим, чтобы никто не ссорился», — рассказал ведущий и анонсировал новую рубрику Mi scusi (с итальянского — «извините»).

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