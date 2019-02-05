Российской телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину

Телеведущую Анастасию Ивлееву не пропустили на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы страны.
Ивлеева прилетела в Киев из Минска. Во время проверки документов на границе выяснилось, что она посещала Крым в 2017 году.
Телеведущая пояснила, что была на полуострове на отдыхе и попала туда с территории России. Сотрудники ведомства заявили, что Ивлеева нарушила украинское законодательство, по которому Крым считается оккупированной украинской территорией, а его посещение должно согласовываться с Киевом.
Ей сообщили о запрете на въезд на Украину на три года.
Ивлеева прославилась как ведущая программы «Орел и решка» и Instagram-блогер.
Ранее Ивлеева сообщила о закрытии проекта «Орел и решка» в своем Instagram. Она поблагодарили зрителей и призналась им в любви. Позднее информация о закрытии передачи была опровергнута сотрудниками телеканала «Пятница».