Офицер ВСУ поругался с выбравшей Россию блогершей

Офицер Вооруженных сил Украины и блогерша из Киева поспорили из-за видео в TikTok. На это обратило внимание РИА Новости.

Блогерша di.rubens, стоя на Майдане, отвечала на вопросы, выбирая одну из двух предложенных стран. Из пары Россия-США и Россия-Белоруссия она назвала Россию. На выбор между Россией и Украиной она отреагировала смехом и заявила «Россия».

Военнослужащий возмутился таким постыдным с его точки зрения выбором, попутно указав на отсутствие у девушки «патриотического воспитания». В ответ di.rubens назвала его «позором украинской армии», воюющим против мирного населения. Она пригрозила офицеру судом и заявила, что инцидент с травлей и угрозами уже «рассматривается в Министерстве обороны».

В сентябре 2020 года популярный украинский блогер Антон Ходза назвал предательством продажу футболок с Путиным. Автор нашел футболки в ассортименте международного интернет-магазина. «А может, вы хотите футболку российской полиции? А для ВДВ? А может, вы хотите двуглавую курицу? А герб СССР? Все здесь! И цены в гривне!» — так Ходза отреагировал на старт продаж.