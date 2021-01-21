На Украине предложили вооружиться достающими до Кремля ракетами

Украине следует начать тратить на перевооружение армии по несколько миллиардов долларов в год, заявил военный эксперт Валентин Бадрак. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Апостроф», передает РИА Новости.

По его словам, чтобы через пять лет «показать Кремлю зубы», нужно «в действительности иметь ракеты». И, отметил он, если бы у Киев обладал достаточной политической волей, то можно было бы создать ракеты с дальностью полета до полутора тысяч километров, «чтобы можно было достать до Кремля ракетой».

Лишь в этом случае, резюмировал Бадрак, Украина сможет изменить риторику переговоров с Россией.

В декабре 2020 года украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, выступая в эфире одного из телеканалов, призвал Киев разработать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, а также устроить российскому флоту новый «Перл-Харбор». Позднее ему в Крыму напомнили, чем обернулось для Японии нападение на Перл-Харбор. В Совете Федерации также заявили, что любые военные действия в отношении России закончатся «крушением» Украины.