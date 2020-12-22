Украину призвали устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор»

Киев должен разработать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса. С таким призывом в эфире телеканала «Прямой» выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, передает РИА Новости.

По его словам, Украина должна «перейти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», Кроме того, Свереда заявил, что Великобритания и США начнут относиться к Украине как к партнеру, если она восстановит свою армию и создаст собственные космические войска.

В 2018 году журналист Том Роган на страницах в The Washington Examiner призвал взорвать Крымский мост. В публикации автор посчитал факт постройки моста «оскорблением для Украины» и констатировал, что США должны посодействовать бомбежке этой постройки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикацию «безумием» и «уродливым проявлением некачественной журналистики».

В 2017 году представители Военно-морских сил Украины разработали новую тактику по борьбе с российским флотом в Черном море. Атаковать корабли России должны несколько бронекатеров, чтобы хотя бы один смог «достать противника». «Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели», — сказал командир одного из бронекатеров Роман Мокряк. Тактика «волчья стая» применялась немецкими подводными лодками в ходе Второй мировой войны. Ее автором является гросс-адмирал Карл Дениц.