Кремль отреагировал на призывы разбомбить Крымский мост

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью в американском еженедельнике, содержащую призывы разбомбить Крымский мост. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 17 мая.

«Это можно оценивать как безумие, я бы даже сказал, что это такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе Соединенных Штатов Америки», — сказал представитель Кремля.

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Накануне в американском еженедельнике Washington Examiner была опубликована статья журналиста Тома Рогана. По мнению автора, мост — «возмутительное оскорбление» для Украины как нации, и теперь Киев «должен уничтожить элементы моста, несмотря на почти наверняка ответные меры со стороны России».

Позже депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов, комментируя публикацию, отметил, что службы, защищающие Крымский мост, «работают, а не спят». «Вопросы безопасности при строительстве моста стояли сразу после инженерных решений», — заверил он.

Полноценная переправа через Керченский пролив открылась 15 мая 2018 года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

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